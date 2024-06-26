Wikileaks'in kurucusu Assange artık özgür: ABD ile anlaşarak casusluk suçunu kabul etti

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange artık özgür. ABD'nin Kuzey Mariana Adaları'nda mahkemeye çıkan Assange, ABD ile yaptığı anlaşma gereği "Casusluk" suçunu kabul etti. Assange İngiltere'de geçirdiği hapis günleri karşılığında serbest kalarak ülkesi Avustralya'ya dönecek.

Wikileaks'in kurucusu Assange artık özgür: ABD ile anlaşarak casusluk suçunu kabul etti

'in kurucusu 52 yaşındaki ABD ile yapılan anlaşma gereği artık özgür. 

İngiltere'de tutulduğu hapishaneden çıkarılan Assange, önce Tayland'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Marina Adaları'na gitti.

Mahkemede kendisine yöneltilen casusluk suçlamalarını kabul etti. Wikileaks'in kurucusu, ABD'li savcılarla yaptığı anlaşma gereği İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.

Anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

Wikileaks'in kurucusu Assange artık özgür: ABD ile anlaşarak casusluk suçunu kabul etti - 1

ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.

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