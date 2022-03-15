WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın, ABD'ye iade edilme kararına itirazı reddedildi

İngiltere’nin başkenti Londra'da Yüksek Mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazının reddedildiğini açıkladı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden bir sözcü, "Başvurunun tartışılabilir bir hukuk noktası oluşturmaması gerekçesiyle başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi" dedi.



Assange'ın ABD'ye iade edilmesine ilişkin kararın şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından onaylanması gerekiyor. ABD, 50 yaşındaki Avustralya doğumlu gazeteci Assange'ın kurduğu WikiLeaks'in çok sayıda gizli ABD askeri kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınlaması nedeniyle yargılanmasını istiyor.



Geçtiğimiz aralık ayında Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada, Assange'ın zihinsel sağlık sorunları nedeniyle intihar riski altında olduğu ileri sürülmüş ve bu nedenle ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine karar verilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme'nin karara itiraz hakkı verdiği ABD'nin yaptığı itiraz başvurusundan sonra mahkeme ABD lehine karar vermişti. 50 yaşındaki Avustralya doğumlu gazeteci Assange ise Yüksek Mahkeme'nin Aralık 2021'de kendisinin ABD'ye iade edilmesine dair karara itiraz etmek için başvuruda bulunmuştu.