Wipha tayfunu Hong Kong'u vurdu

Filipinler'i yıkıp geçen Wipha tayfunu, en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısı verilen Hong Kong'un güneyinde de etkisini gösterdi.



Fırtınanın saatteki hızı 167 kilometrenin üzerine çıktı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.



Tayfun'un bölgeye ulaşmasından önce Hong Kong'te en üst düzey alarm verildi. Uçak ve gemi seferleri iptal edildi.



Okullar ve günlük bakım hizmeti veren tesisler tatil edildi.



Bu yılın altıncı tayfunu Wipha, Hong Kong'tan önce Filipinler'de etkili oldu. Tayfun, Filipinler'de aşırı yağış ve sele yol açtı, iki kişi kayboldu.



GÜNEY KORE'DE SEL



Güney Kore'yi de sel vurdu. Ülkenin orta kesiminde günlerdir etkili olan yağmur, sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Felakette 14 kişi öldü, 12 kişi ise kayıp.



Ülke genelinde 600'den fazla bina ve 400'den fazla yol hasar gördü.