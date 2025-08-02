Witkoff aynı açıklamada kendini yalanladı: Hamas'tan jet yanıt

Tel Aviv'de İsrailli esir aileleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bir yandan "Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini" söylerken diğer yandan "anlaşmaya varılamamasının nedeninin Hamas olduğunu belirttiği" iddia edildi



İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrailli esir aileleri ile toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin esir yakınlarını bilgilendirdi. Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Hamas, silah bırakmayı kabul etti" dediği iddia edildi.



Söz konusu ifadelere karşın Witkoff, önceden uzlaşıldığı bilinenin aksine tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı bir anlaşma dışında bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.



Witkoff, İsrailli esir yakınlarına "İsrail hükümetine olan güveninizi kaybetmişsiniz, bunun için nedenleriniz olduğunu anlıyorum, ama Donald Trump sizin tarafınızda" diyerek Netanyahu hükümetini savundu ve zor kararlar alacakları bir dönemde olduğunu sözlerine ekledi.



"DURUM ÇOK KARMAŞIK"

Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini iddia eden Witkoff, diğer yandan "Size mükemmel haberler vermek isterdim, ama durum çok karmaşık" diyerek müzakerelerin başarısız olması nedeniyle Hamas'ı sözünü tutmamakla suçladı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un "Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini" değil, "silah bırakmaya ilgi duyduğunu" söylediğini ileri sürdü.

HAMAS'TAN YALANLAMA

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Hamas silah bırakmayı kabul etti" dediği yönündeki haberlere ilişkin Telegram hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "işgal devam ettiği sürece direniş ve silahların ulusal ve yasal bir hak olduğunu" belirterek bunun uluslararası normlarla teyit edildiği kaydedildi.



Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını vurgulayan Hamas, "Bunların (ulusal haklarımızın) başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz" ifadesini kullandı.

