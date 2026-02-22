Witkoff: "İran'ın bomba yapım malzemesine sahip olması bir hafta alır"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la ABD arasındaki gerilime ilişkin konuştu. ABD'nin Fox News kanalına konuşan Witkoff, İran'ın sivil alanda kullanmak üzere uranyumu zenginleştirdiğini belirttiğini ancak bu miktarın sivil alan için gerekenden fazla olduğunu savundu. "İran'ın endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesine sahip olmaları muhtemelen bir haftalarını alır ve bu çok tehlikeli. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İran'ın nükleer silahsızlanmasını istediğine yönelik soruya Witkoff, Trump'ın, damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile kendisine bazı talimatlar verdiğini belirterek, "Bazı kırmızı çizgiler vardı. Uranyum zenginleştirme olmayacak. Malzemeleri geri almamız gerek." dedi.

Witkoff, Trump’ın, İran'ın bu kadar baskıya, ABD'nin bölgedeki deniz gücüne rağmen Washington'a neden "nükleer silah istemiyoruz" demediğini merak ettiğini söyledi. "'Teslim olmak' ifadesini kullanmak istemiyorum ama Trump, İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Trump'ın direktifiyle İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi ile görüştüğünü söyledi. "Bence Pehlevi ülkesi için güçlü biri. Ülkesini umursuyor ama burada mesele Trump'ın politikalarıyla alakalı. Pehlevi'nin politikalarıyla alakalı değil. Bence ABD Başkanı, herkesin fikirlerine ilgi duyuyor." dedi.

WITKOFF'TAN GAZZE AÇIKLAMASI

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. ABD'nin 10 milyar dolar, kurul üyesi 9 ülkenin de 7 milyar dolar bağış sözü verdiğini açıklamasına ilişkin Witkoff, bu bağışların Gazze'nin yeniden inşasını hızlı başlatacağını ifade etti.

Witkoff, konutların ve ulaşımın sağlanacağını, "rönesans" şeklinde nitelediği yeniden inşa süreci için bölgenin "temizleneceğini" anlattı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA BARIŞ OLACAK MI?

Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "saçma" olduğunu dile getirerek, tarafların esas olarak toprak konusunda anlaşmazlık yaşadığına işaret etti. Tarafların aslında "savaşmak istemediği" değerlendirmesini yapan Witkoff, barış sürecinin tıkanmasının temel nedeninin "liderlik düzeyindeki zorluklar" olduğunu belirtti.

Witkoff, her iki tarafa da üç hafta içinde sonuç doğurabilecek öneriler sunduklarını vurgulayarak, sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirveyle sonuçlanabileceğini, ilerleyen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir görüşmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, Rus liderin kendisine karşı "her zaman açık olduğunu ve kırmızı çizgilerinin ne olduğunu söylediğini" aktardı.

Witkoff, bu görüşmelerin eleştirildiğini ancak karşı tarafın hedef ve motivasyonları anlaşılmadan bir anlaşma yapılamayacağını kaydetti.

Söz konusu temasların bugün daha anlamlı hale geldiğini belirten Witkoff, "Nerede durduklarını anlıyoruz ve değerlendirmemize Ukraynalıların da itiraz ettiğini sanmıyorum. Bu nedenle bu görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım bu süreci sonuçlandıracağız." dedi.