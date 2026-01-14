Witkoff'dan Türkiye'ye teşekkür. "Gazze Planı'nın ikinci aşamasını başlatıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi.



Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Steve Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir" ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.

ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti. Witkoff, “Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyoruz. Aksi halde ciddi sonuçları olacak” dedi.



Witkoff ayrıca Türkiye, Mısır ve Katar'a “Bugüne kadarki tüm gelişmeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları için” derin şükranlarını sunduklarını kaydetti.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR'DAN ORTAK AÇIKLAMA



Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. Arabulucu konumundaki üç ülke, Gazze'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin oluşumuna ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Arabulucular, Türkiye, Mısır ve Katar, başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, komitenin teşkilinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasının, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır.”