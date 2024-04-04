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World Central Kitchen: İsrail görevlilerimizi bilinçli şekilde öldürdü

İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında World Central Kitchen (WCK) yardım kuruluşunun yedi görevlisi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kuruluşun kurucusu Şef Jose Andres, saldırının bilinçli olduğunu ve yardım çalışanlarının "araba araba" sistematik bir şekilde hedef alındığını söyledi. Andres konuşmasında devletleri saldırıyı soruşturmaya çağırdı ve ABD hükümetini bölgeye insani yardım sağlarken bir yandan sivilleri öldüren silahları temin ettikleri için eleştirdi.

World Central Kitchen: İsrail görevlilerimizi bilinçli şekilde öldürdü

World Central Kitchen (WCK) yardım kuruluşunun yöneticisi Şef Jose Andres, 7 yardım görevlisinin hayatını kaybettiği saldırısının ardından gazetecilere konuştu.

Andres, kurduğu World Central Kitchen (WCK) yardım grubunun, 'de ilk günden beri her hareketini İsrailli yetkililere bildirerek ve koordine şekilde çalıştığını söyledi.

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"EKİPLERİMİZİN O YOLDA OLDUĞUNU BİLİYORLARDI"

Ünlü şef ordunun ve Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını hedef göstererek, "Bu saldırı bombayı yanlışlıkla atmışız diyerek geçiştirilebilecek bir şanssızlık durumu değildi. Çalışanlarımız birkaç kilometreden uzak bir mesafedeydi, konvoydaki araçların tepesinde çok belirgin bir insani yardım logosu vardı. Açıkçası çok gurur duyduğumuz çok renkli bir logoydu. Kim olduğumuz ve ne yaptığımız çok açık" dedi.

Andres, İsrail güçlerinin konvoyun nerede olduğunu bildiğini söyleyerek, "İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bir bölgede çatışma gerçekleşmeyen bir alanda hedef alındık. Ekiplerimizin o yolda üç araba ile ilerlediğini biliyorlardı" diye konuştu.

Saldırının ABD hükümeti ve öldürülen her yardım çalışanının kendi ülkesi tarafından soruşturuması çağrısında bulundu.

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"SALDIRI KASITSIZ DEĞİLDİ"

Yardım görevlileri, deniz yoluyla ikinci kez Gazze'ye getirilen 100 ton gıdanın boşaltılmasını denetledikten kısa bir süre sonra konvoylarının vurulması sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti ve Başbakan Binyamin Netanyahu saldırının "kasıtsız ve trajik" olduğunu söyledi.

Kuruluşun başkanı Andres, yardım konvoyuna üçten fazla saldırı düzenlenmiş olabileceğini söyleyerek İsrail ve ABD'nin saldırının kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarını reddetti. Andres, "İsrail Savunma Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olmasak bile, hiçbir demokratik ülke ve hiçbir ordu sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alamaz" diye ekledi.

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"ABD'NİN SAĞLADIĞI SİLAHLAR SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Andres salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuktan sonra, "ABD, Başbakan Netanyahu'ya bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini anlatmak için daha fazlasını yapmalı" dedi.

Biden yönetiminin Gazze'ye yardım sağlarken aynı zamanda İsrail'i silahlandırma yönündeki hamlelerini eleştirdi.

Andres, "Bunu anlamak çok zor... Amerika, insani yardım çalışmaları yapmak üzere donanmasını ve ordusunu Gazze'ye gönderiyor. Ancak aynı zamanda Amerika'nın sağladığı silahlar sivilleri öldürüyor" diye konuştu.

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7 EKİM'DEN BERİ 196 YARDIM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler'e göre Ekim ayından bu yana Gazze'de en az 196 insani yardım görevlisi öldürüldü. Hamas daha önce İsrail'i yardım dağıtım merkezlerini hedef almakla suçlamıştı.

World Central Kitchen, İspanyol yardım kuruluşu Open Arms ile işbirliği içinde geçen ay Kıbrıs'tan bir deniz koridoru aracılığıyla Gazze'nin kuzeyinde kıtlık çeken insanlara gıda yardımı taşımaya başladı.

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