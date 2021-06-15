World Wide Web, NFT olarak satışa sunuluyor

1989 yılında icat edilen ve internet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayan World Wide Web’in (www) orijinal kaynak kodunun NFT olarak açık artırmayla satışa çıkacağı açıklandı.



Mucidi Tim Berners-Lee tarafından yazılan World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, dünyanın en ünlü koleksiyon ürünleri satıcısı Sotheby's tarafından satışa sunulurken açık artırmanın bin dolardan başlayacağı bildirildi.



500 YILIN EN ÖNEMLİ İCADI

15’inci yüzyılda Almanya’nın matbaayı bulmasından bu yana en önemli icat olarak görülen World Wide Web’in orijinal kaynak kodu, animasyonlu bir görselle birlikte satışa çıkarken, ayrıca Berners-Lee tarafından yazılmış bir mektup ve orijinal dosyalardan tam kodun dijital posterinin de NFT’de yer alacağı belirtildi.





Berners-Lee açık artırmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Neden bir NFT? Bir bilgisayar bilimcisiyseniz ve uzun yıllar kod yazdıysanız bu çok doğal” derken "Tamamen dijital bir eser üzerine imzamı dijital olarak atma bana doğru geliyor" ifadelerini kullandı.



Açık artırmada satılacak dosyaların, Berners-Lee tarafından geliştirilen üç dil ve protokolün uygulamalarını içeren 9 bin 555 satır kod içerdiği belirtilirken bunların HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili), HTTP (Hiper Metni Aktarım Protokolü) ve URL'ler (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcıları) olduğu aktarıldı.

AÇIK ARTIRMA BİR HAFTA SÜRECEK

World Wide Web’in NFT olarak dijital varlığına sahip olmak için yapılacak açık artırmanın, 23 Haziran tarihinde "Bu Her Şeyi Değiştirdi" başlıklı çevrim içi açık artırmada bin dolar fiyatıyla başlayacağı bildirilirken açık artırmanın 30 Haziran’da sona ereceği belirtildi.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sotheby's'in küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, "Tim'in icadı yeni bir dünya yarattı, bilgi paylaşımını demokratikleştirdi, yeni düşünme ve etkileşim yolları yarattı" derken, "Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca insanlık, bizi modern çağa taşıyan bir dizi paradigma kayması gördü ancak hiçbiri World Wide Web'in geliştirilmesi kadar günlük yaşamlarımız üzerinde sismik bir etkiye sahip olmadı" ifadelerini kullandı.