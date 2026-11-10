WSJ: ABD, İran tehdidi üzerine tanker uçaklarını İngiltere'deki üsten tahliye etti

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD, İran 'dan gelen bir tehdit üzerine İngiltere 'deki Mildenhall Kraliyet Hava Üssü'nde bulunan tanker uçakları için harekete geçti.

ABD söz konusu uçakları, Almanya ve üssü bulunan diğer ülkelere tahliye etti.



HABERDE AYRINTILARA YER VERİLMEDİ

Öte yandan kaynaklar, tehdidin ani mi yoksa daha genel bir durum mu olduğuna dair ayrıntı vermedi.

ABD Hava Kuvvetlerinden bir sözcü WSJ'ye yaptığı açıklamada, olay hakkında ayrıntı vermezken, ABD uçaklarının zaman zaman farklı nedenlerle üsler arasında rotasyon yapabildiğini kaydetti.



ABD GEÇEN AY DA RAF FAIRFORD ÜSSÜ'NDEKİ BÜTÜN B-1'LERİNİ ÇEKMİŞTİ



ABD, geçen ay yaşanan gizemli bir alarm durumu ve olası bir İran tehdidi nedeniyle, İran'a yönelik saldırılarında kullandığı İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nden bütün B-1 bombardıman uçaklarını çekmişti .