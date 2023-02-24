WSJ: ABD'nin Tayvan'daki asker sayısı dörde katlanıyor

Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan yetkililerine dayandırdığı habere göre, Washington yakın zamanda 100 ila 200 askeri Tayvan'a gönderecek.



Personel, "Çin'den yükselen tehdit" olarak tanımlanan duruma karşı Tayvan ordusunu eğitmekle görevlendirilecek.



WSJ'ye göre bu dağıtım, ABD askeri varlığını Tayvan'da dörde katlayacak.

23 ASKER BULUNUYORDU



Pentagon'un Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi'ne göre, 2022 sonbaharına kadar Tayvan'da 23 Amerikan askeri bulunuyordu.



Bu Amerikalılar, Taypey'e gönderilen ABD silahları ve ekipmanlarının danışmanları ve eğitmenleri olarak hareket ediyorlar.



WSJ'ye göre, Tayvanlı askerler de "bir heyet" olarak Michigan Ulusal Muhafızı ile birlikte kuzeyde eğitim görüyorlar.



Pentagon, Wall Street Journal'ın yorum talebine, "ABD'nin Tayvan'a olan taahhüdü kayıtsız şartsızdır. Özel operasyonlar, etkinlikler veya eğitimlerle ilgili yorumumuz yok, ancak desteğimiz ve Tayvan'la savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından oluşturulan mevcut tehdide karşı hizalanmış durumda" cevabını verdi.