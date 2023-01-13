WSJ: Beyaz Saray Türkiye'ye F-16 satışını önümüzdeki hafta Kongre'ye sunacak

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.

Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi.

Kongre'den onayın istenmesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi.