WSJ: Trump, göçmenleri sınır dışı edeceği yeni ülkeler arıyor

Göçmenleri Panama ve El Salvador gibi üçüncü ülkelere gönderen ABD’deki Donald Trump yönetiminin bu bağlamda yeni ülke arayışında olduğu iddia edildi.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, ABD’den sınır dışı edilen göçmenleri alması için çok sayıda ülke ile anlaşma yapmak istiyor. Buna göre, ABD’li göç yetkilileri, ülkeden sınır dışı edilmek istenen ancak kendi ülkelerinin geri almakta yavaş kaldığı göçmenleri gönderebileceği yeni ülke arayışına girdi. Bu yeni ülkelerle yapılacak olası anlaşmaların şubat ayında Panama ile varılan anlaşmaya benzer olması isteniyor. Söz konusu anlaşma kapsamında ABD 100’ü aşkın göçmeni hava yoluyla Panama’ya göndermiş, Panama da bu kişileri gözaltına alınarak ülkelerine göndermek için çalışma başlatmıştı.



LİBYA, RUANDA, MOĞOLİSTAN, KOSOVA…



WSJ’ye konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD’li yetkililer sınır dışı edilecek göçmenleri almaları için Afrika, Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri ile temas halinde. Yetkililerin ‘illa resmi bir anlaşma imzalama peşinde olmadığı’ bilgisine yer verilen habere göre, sınır dışı edilen göçmenlere ne olacağı ise hangi ülkelere gönderildiklerine bağlı olacak. ABD’nin sınır dışı edilecek göçmenleri alması için temasa geçtiği ülkelerin arasında Libya, Ruanda, Benin, Esvatini, Moldova, Moğolistan ve Kosova bulunuyor. Habere göre, ABD, bu ülkelerin ‘belki finansal düzenlemeler ya da siyasi çıkar karşılığında’ Trump yönetiminin taleplerini kabul etmesini umuyor.



İngiltere de Nisan 2022'de hazırlanan tartışmalı "Ruanda Planı" kapsamında göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı. Kraliyet Sözcüsü, Ruanda Planı'nın Nisan 2024’te Kral 3. Charles'ın onayıyla yasalaştığını doğrulamıştı.



‘ABD, HONDURAS İLE ANLAŞMAYA YAKIN’



Öte yandan, ABD yönetiminin bazı Latin Amerika ülkeleriyle uzun vadeli anlaşmalar imzalamakla da ilgilendiği ifade edildi. Bu anlaşmalar kapsamında söz konusu Latin Amerika ülkelerinin göçmenlerin ABD yerine iltica talebinde bulunabileceği ‘güvenli yerler’ olarak nitelendirilmesi öngörülüyor. Konuya aşina bir kişi, yetkililerin Honduras ile böyle bir anlaşmaya varmaya yakın olduğunu, Kosta Rika ile de müzakere halinde olduğunu söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, yaptığı açıklamada, özel diplomatik görüşmelere atıfta bulunmadan ABD’nin göç yasalarının uygulanmasının nihai sınır dışı emirlerinin başarılı şekilde uygulanması da dahil olmak üzere ABD’nin milli güvenliği ve kamu güvenliği için ‘kritik öneme sahip olduğunu’ söyledi. Açıklamada, ‘Trump yönetiminin göç politikalarının uygulanması için’ İç Güvenlik Bakanlığı ile yakın çalışma halinde olunduğuna da işaret edildi.



ABD KABUL ETTİ: GÖÇMEN ‘YANLIŞLIKLA’ EL SALVADOR’A GÖNDERİLMİŞ



Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu. Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.



Trump yönetimi, dün hakkındaki mahkeme kararına rağmen bir göçmeni El Salvador hapishanesine "idari hata" nedeniyle gönderdiğini kabul etti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından mahkemeye sunulan savunma dosyasında El Salvadorlu 29 yaşındaki göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia için, "ICE'nin El Salvador'a sınır dışı edilmekten korunduğunu bilmesine rağmen, Garcia idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi" ifadesi kullanıldı. Dosyada, Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle birlikte Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği savunuldu.

