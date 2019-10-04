Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir" ifadeleri kullanıldı. Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye'ye yakın zamanda operasyon yapacağından ve bunun ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini tetikleyeceğinden endişeli olduğunu yazdı.



Bununla birlikte, Ankara'nın Suriye operasyonuyla ilgili yeteri kadar önceden Washnigton'ı bilgilendirmeyeceği ihtimali de ABD tarafının bir başka kaygısının olduğu belirtildi.



Haberde gazetenin görüş aldığı yetkiler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu bildirdi. ABD’nin karşı karşıya kalabileceği ikilemi değerlendiren ABD’li bir yetkili de, "Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadesini kullandı.