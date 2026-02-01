WSJ'den analiz. ABD, İran saldırısı için yeterince hazır değil

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'a saldırıdan önce, misilleme ihtimaline karşılık, bölgedeki üslerinde savunma sistemlerini daha güçlü hale getirmesi gerektiği belirtildi.



“YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞMEYECEK”



Haberde, "ABD'li yetkililer, İran'a yönelik Amerikan hava saldırılarının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini, çünkü Pentagon'un İran'ın misillemesi ve olası uzun süreli bir çatışma durumunda İsrail'i, Arap müttefiklerini ve Amerikan güçlerini daha iyi korumak için ek hava savunma sistemlerini konuşlandırma aşamasında olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

“SALDIRI SINIRLI OLUR”

Habere göre yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün saldırı emri vermesi durumunda Pentagon'un İran'a "sınırlı bir hava saldırısı" düzenleyebileceği, ancak "kararlı bir saldırı" yapılması durumunda İran'dan gelebilecek muhtemel misillemelere karşı yeterince hazır olunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

“ÇALIŞMALAR HENÜZ TAMAMLANMADI”

Bölgede ABD ordusunun halihazırda hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, uydu görüntülerine göre Pentagon'un, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar dahil, Orta Doğu'daki ABD birliklerinin konuşlandığı üslere ek bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma çalışmalarını henüz tamamlamadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran politikası üzerine daha önce görev yapan Suzanne Maloney, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hava savunması sorunu çok önemli. Bu, bölgedeki birliklerimizin ve varlıklarımızın İran'ın olası bir misillemesine karşı korunmasını sağlayacak yeterli malzemeye sahip olup olmadığımızla ilgili bir meseledir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi ile müzakere ettiklerini belirtirken, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutsuz konuşmuştu.

İran lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.



İRAN'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI: BAŞKAN TRUMP İLE AYNI FİKİRDEYİZ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi.

Erakçi, resmi Telegram hesabından CNN ile yaptığı röportajı yayımladı.

Bölge ülkeleriyle birlikte ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söyleyen Erakçi, şunları kaydetti:

"Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgari düzeyde bir güven mutlaka gereklidir."

Erakçi, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Ülkesinin 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmadan dolayı güven sorunu yaşadığını vurgulayan Erakçi, "ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik" dedi.

"SAVAŞ ÖNLENEBİLİR"

Erakçi, son dönemde artan İran-ABD askeri gerilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Savaş için hazırlıklı olmalarından dolayı herhangi bir endişeye duymadıklarını söyleyen Erakçi, "Bana göre savaş kaçınılmaz değil ve önlenebilir. Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır. Savaşa hazır olmamız savaşmak istediğimiz manasına gelmez, aksine savaştan kaçındığımız anlamına gelir. En büyük endişem, yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar ve bu konulardaki hesap hatalarıdır" diye konuştu.

Erakçi ayrıca, "farklı unsurların" ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın "doğru kararı verecek kadar akıllı" olduğunu dile getirdi.

İran ile ABD arasında yaşanacak olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini vurgulayan Erakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir." uyarısında bulundu.

“ABD'Lİ ŞİRKETLER BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL”

Erakçi, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma gerçekleşmesi halinde bölge ekonomisinin de canlanacağın belirterek, şöyle konuştu:

"ABD şirketlerinin İran'da çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi noktasında bizim açımızdan herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda sorun çıkaran taraf ABD'dir çünkü kendi şirketlerine İran'da çalışmaları için izin vermemekteler."