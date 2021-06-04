Wuhan laboratuvarını finanse eden kuruluşun Fauci'ye teşekkürü kafa karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin virüsün ortaya çıktığı dönemde meslektaşlarıyla yaptığı yazışmalar, bilgi edinme hakkı kapsamında kamuoyuna açıklandı.

Amerikalı yetkiliye ait 3 bin 200'den fazla elektronik posta yayımlandı. Yazışmalarda Fauci'nin corona virüsün ortaya çıkışına ilişkin iddiaları araştırdığı görülüyor.

Ancak aynı dönemde Fauci kamuoyu önünde virüsün yarasalardan insanlara bulaştığını savunduğu biliniyor.

ÇİN LABORATUVARINDAN FAUCİ'YE TEŞEKKÜR



Yazışmalarda dikkat çeken bir konu da yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki araştırma laboratuvarını finanse eden kuruluşun Fauci'ye teşekkür etmesi.



Yayımlanan yazışmalarda, "Ekosağlık İttifakı" adlı kuruluş, virüsün Wuhan'da bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaları çürüttüğü için Fauci'ye teşekkür ettiği, Fauci'nin de örgütün başkanına teşekkür maili attığı ortaya çıktı.



ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne, 2014 ile 2019 yılları arasında, yarasalardaki corona virüsü araştırması için 600 bin dolar ödediği biliniyor.



Fauci, ortaya çıkan yazışmalar üzerine konunun bağlamından kopartılarak değerlendirildiğini söyledi. Beyaz Saray da Fauci'ye sahip çıktı.