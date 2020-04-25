Wuhan'da son ağır hasta iyileşti

Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde son ağır hasta da iyileşti. Salgında bir aşama daha geride kaldı. Çin Sağlık Komisyonu Sözcüsü, kentte virüs nedeniyle ağır hasta kalmadığını duyurdu.



Salgına karşı büyük bir mücadele veren Wuhan kenti, ocak ayından beri karantinadaydı. 8 Nisan'da sıkı tedbirler sona erdirildi. Hayat normale dönmeye başladı. 11 milyon nüfuslu kentte sokaklar yeniden canlandı. Tüm bunların yanı sıra kentteki son ağır hasta da iyileşti.



Kentte sadece 47 vaka var. Salgının tepe noktasına ulaştığı dönemde, durumu ağır olan hasta sayısı 10 bine kadar yükselmişti. Ancak yetkililer ülke dışından gelen yeni vakaların ikinci dalga salgına yol açabileceği endişesi taşıyor. Kentten ayrılmak için bazı prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.



Buna göre, ayrılmak isteyenlerin önce bir hastaneye giderek, arındırıcı gazın bulunduğu bir bölmenin içine girmesi, daha sonra tükürük testi yaptırması gerekiyor. Ayrıca kentten çıkmak için bir de bölge onayı gerekiyor. Wuhan'dan ayrılmak isteyenler bu uygulama çerçevesinde de ya 14 gün ev karantinasında ya da otellerde kalıyor. Tüm bu prosedürlerden sonra da cep telefonlarına gidiş biletinin alınabileceği bir link gönderiliyor.



Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı, 1’i yurt içi olmak üzere toplam 12 vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede yeni can kaybı da bildirilmedi.

