Wuhan'daki pazarda bulundu: Sorumlu rakun köpekleri mi?

Corona virüs laboratuvardan mı sızdı hayvanlardan mı bulaştı?
Çin'de Covid-19'un insanlardaki ilk vakalarının tespit edildiği pazar yerinden toplanan genetik materyaller, rakun köpeği DNA'sının Corona virüsle karıştığını ortaya koydu.
Bazı uzmanlara göre bulgular, pandeminin hayvan kaynaklı olduğuna işaret ediyor.
"ÇİN VERİLERİ GEÇ PAYLAŞTI"
Dünya Sağlık örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, verilerin kesin kanıt olmadığını söyledi. Çin'in 2020 yılında topladığı söylenen verileri geç paylaştığı eleştirisinde bulundu.
Uzmanlarsa hayvandan bulaşma teorisinin doğrulanması için Rakun köpeklerinin, pandemiden önce Covid-19 ile enfekte olduğunun kanıtlanması gerektiğini vurguluyor.
Söz konusu genetik dizilimin küresel virüs veri tabanından kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında.
"BÜYÜK OLASILIKLA ÇİN'DEKİ KAZANDAN KAYNAKLI"
ABD Enerji Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu FBI, ay başında salgınının büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardaki kazadan kaynaklandığını bildirmişti.
FBI Direktörü Christopher Wray, Pekin yönetiminin uluslararası araştırmaları engellemeye ve karartmaya çalıştığını iddia etmişti.
ABD Temsilciler Meclisinde Salgının kökenini araştırmak için kurulan komitede ise demokratlar ve cumhuriyetçilerin farklı kanıtlara odaklandığı bu sebeple sonuca ulaşılamadığı ifade ediliyor.