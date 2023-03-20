Wuhan'daki pazarda bulundu: Sorumlu rakun köpekleri mi?

Corona virüs laboratuvardan mı sızdı hayvanlardan mı bulaştı?



Çin'de Covid-19'un insanlardaki ilk vakalarının tespit edildiği pazar yerinden toplanan genetik materyaller, rakun köpeği DNA'sının Corona virüsle karıştığını ortaya koydu.



Bazı uzmanlara göre bulgular, pandeminin hayvan kaynaklı olduğuna işaret ediyor.

"ÇİN VERİLERİ GEÇ PAYLAŞTI"



Dünya Sağlık örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, verilerin kesin kanıt olmadığını söyledi. Çin'in 2020 yılında topladığı söylenen verileri geç paylaştığı eleştirisinde bulundu.