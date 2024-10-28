X, Hamaney'in İbranice hesabını askıya aldı
Sosyal medya platformu X, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önceki gün platformda açtığı İbranice hesabı askıya aldı. Hamaney, bu hesapta İsrail'e yönelik İbranice paylaşımlarda bulunmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice kullandığı X sosyal medya hesabı askıya alındı.
Hamaney'in hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.
DİĞER HESAPLARI AÇIK GÖRÜNÜYOR
Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca, İspanyolca dahil bir çok dilde hesabı olan Hamaney'in diğer dillerdeki hesapları açık görünüyor.
Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve dün bir konuşmasından alınan "Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım." ifadeleri paylaşılmıştı.
Söz konusu ifadeler İsrail'in devlet televizyonu KAN dahil olmak üzere İsrail medyası tarafından paylaşılmıştı.
X veya Hamaney'in ofisinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD merkezli sosyal medya platformu X, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı.
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