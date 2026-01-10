X, İran bayrağı emojisini değiştirdi. İslam Devrimi öncesine döndü
Reuters
ABD merkezli sosyal medya platformu X platformunun web sürümünde, İran bayrağı emojisi güncellenerek İslam Cumhuriyeti’ni simgeleyen mevcut amblem kaldırıldı, yerine devrim öncesi döneme ait Aslan ve Güneş sembolü getirildi.
Daha önce 1979 İslam Devrimi’nden sonra kabul edilen kırmızı amblemi içeren resmi devlet bayrağını yansıtan emoji, yapılan güncellemeyle İran’da yüzyıllar boyunca kullanılan ve devrim sonrası terk edilen tarihi sembolle değiştirildi.
Güncellemenin ardından yeni emoji, İran’daki devlet kurumları ve Tasnim News gibi devletle bağlantılı hesapların paylaşımlarında da görünmeye başladı.
Değişiklik, X’e internet tarayıcıları üzerinden erişen kullanıcılar için geçerli olurken, mobil uygulamalarda ve diğer platformlarda İran’ın resmi devlet bayrağı emojisi kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca güncelleme, paylaşım tarihine bakılmaksızın web üzerinden görüntülenen tüm İran bayrağı emojilerini kapsıyor.
Ancak bir süre sonra bayrağın yeniden İran rejim bayrağı olarak yer aldığı görüldü.
İran'ın 1979 İslam Devrimi’nden sonra kullanmaya başladığı bayrak.
MUSK'TAN İRAN'A ÜCRETSİZ İNTERNET
Öte yandan aynı gün, X’in sahibi Elon Musk ve şirketi SpaceX, İran genelinde yaşanan internet kesintisi sırasında Starlink uydu internet hizmetini ülkede aktif hale getirdi. Hizmetin ücretsiz olarak ne kadar süreyle sunulacağı ise açıklanmadı.
180 KENTTE 512 PROTESTO
İran’da protestolar, Aralık ayının son günlerinden bu yana İran riyalindeki sert değer kaybı ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle sürüyor. İlk olarak 28 Aralık’ta Tahran’daki Büyük Çarşı çevresinde başlayan gösteriler, kısa sürede birçok kente yayıldı.
Devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e yükseldi bildirildi.
Rapora göre protestolar, ülkenin 31 eyaletindeki 180 kentte toplam 512 noktada gerçekleşti. Olaylarda 50 protestocu, 14 güvenlik ve kolluk görevlisi ile hükümetle bağlantılı bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gösterilerde onlarca kişinin yaralandığı, 2 bin 311 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma mermileri ve plastik mermiler nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer ise ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, protestoların büyümesi üzerine İran’ın “ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu” belirterek gelişmelerin yakından izlendiğini ve güvenlik güçlerini ölümcül güç kullanmamaları konusunda uyardı. Tahran yönetimi ise olaylardan ABD ve İsrail’i sorumlu tutarak, “sabotajcılara karşı hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceği” mesajını verdi.