X, İran bayrağı emojisini değiştirdi. İslam Devrimi öncesine döndü

Daha önce 1979 İslam Devrimi’nden sonra kabul edilen kırmızı amblemi içeren resmi devlet bayrağını yansıtan emoji, yapılan güncellemeyle İran’da yüzyıllar boyunca kullanılan ve devrim sonrası terk edilen tarihi sembolle değiştirildi.

Güncellemenin ardından yeni emoji, İran’daki devlet kurumları ve Tasnim News gibi devletle bağlantılı hesapların paylaşımlarında da görünmeye başladı.

Değişiklik, X’e internet tarayıcıları üzerinden erişen kullanıcılar için geçerli olurken, mobil uygulamalarda ve diğer platformlarda İran’ın resmi devlet bayrağı emojisi kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca güncelleme, paylaşım tarihine bakılmaksızın web üzerinden görüntülenen tüm İran bayrağı emojilerini kapsıyor.

Ancak bir süre sonra bayrağın yeniden İran rejim bayrağı olarak yer aldığı görüldü.