Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon euro bağış

Barselona Hastanesi, Xavi Hernandez ile eşi Nuria Cunillera'nın hastaneye 1 milyon euro bağışta bulunduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 20:17

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, corona virüs hastanesine 1 milyon euro bağış yaptı.

Barselona Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

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