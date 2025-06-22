Xiaomi'nin lüks aracı, göz yapısı nedeniyle Çinli sürücüyü "uyukluyor" zannetti

Çin’in Zhejiang eyaletinde yaşayan genç bir sürücü, yeni aldığı Xiaomi SU7 Max model elektrikli otomobilinde yaşadığı ilginç bir sorunu sosyal medyada paylaşarak gündem yarattı. Aracın yorgunluk algılama sistemi, sürücünün dikkatli bir şekilde yola baktığı hallerde bile tekrar tekrar uyarı vermeye başladı.

Mr. Li isimli sürücü, aracını ilk sürdüğü anlarda sürekli “Lütfen sürüşe odaklanın” sesli uyarısı ve dijital ekranda “Sürüşe odaklanın, güvenliğe dikkat edin” mesajı almaya başladığını söyledi. Başta nedenini anlayamayan genç adam, deneme yanılma yöntemiyle sorunun kaynağını keşfetti:



“Gözlerimi iyice açtığımda uyarı sesi gelmiyor. Ama normal açtığımda yine uyarıyor. Gözlerim o kadar küçük ki, sistem beni uyukluyor sanıyor.”

Kısa bir sürüşte tam 20 kez uyarı aldığını belirten Li, bu durumun oldukça dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu olduğunu söyledi.



Li’nin paylaşımı Çin sosyal medyasında viral olurken, birçok kullanıcı da benzer sorunları yaşadığını belirtti. Özellikle Lynk & Co ve Deepal gibi diğer Çinli otomobil markalarında da küçük göz yapısının sürücü yorgunluğu olarak algılandığına dair yorumlar dikkat çekti. Bazı Xiaomi SU7 sahipleri de bu sorunu doğrudan üreticiye ilettiklerini yazdı.

XIAOMİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Xiaomi bir açıklama yaparak, aracın direksiyonuna entegre kamerayla çalışan “yorgunluk algılama sistemi”nin aktif olduğunu belirtti. Sistem, sürücünün uykulu ya da dikkat dağınıklığı yaşadığını düşündüğünde hem sesli hem yazılı uyarılar veriyor. Sürücü bu uyarılara yanıt vermezse araç otomatik olarak yavaşlıyor ve gerekirse tamamen duruyor.



Xiaomi, bu özelliğin ayarlardan kapatılabileceğini, ancak güvenlik nedeniyle kapatılmasının önerilmediğini de ekledi.