Yabancı güçlerin Rum kesimine yığınak yapmasına KKTC'den tepki: "İsrail'in insanlık suçuna ortak olma gayreti"

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze şeridindeki çatışmalar sürerken Tel Aviv yönetiminin İran ve Lübnan’ı karşısına alarak bölgeyi savaş riskine sürüklemesi üzerine, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere yabancı askeri güçler, Rum kesimindeki limanlarda konuşlanmaya başladı.



Amerikan donanmasına ait amfibi harekat gemisi USS Wasp, olası bölgesel çatışmada sivillerin tahliyesi amacıyla güvertesindeki helikopterlerle haftasonu Güney Kıbrıs’taki Limasol limanına demirledi.



Birleşik krallık da ülke dışındaki en büyük egemen askeri üssü olan Kıbrıs Rum kesimindeki Ağrotur’a amfibi harekat gemileriyle binden fazla takviye asker gönderdi.



Kraliyet donanmasına bağlı Mounts Bay ve Cardigan Bay adlı amfibi gemiler Ağrotur’a vardı. İngiltere, Rum kesimindeki iki askeri üssündeki savaşa hazırlık durumunu en üst seviyeye çıkardı.



Güney Kıbrıs açıklarında devriye gezen yabancı denizaltılar, Rumların cep telefonu kameralarına yansıdı.



"İSRAİL'İN İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMA GAYRETİ"

Gelişmeleri kaygıyla takip eden KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin yabancı askeri güçlerin adaya gelişine tek yanlı karar vermesiyle Kıbrıs’ın olası bölgesel bir çatışmada hedef haline geleceği uyarısı yaptı.



Rum liderin siyasi çıkarlar uğruna, bölgesel aktör olma yanılsamasına kapıldığını belirten Tatar, “Yanı başımızda yaklaşık bir yıldır İsrail’in işlemeye devam ettiği insanlık suçuna ortak olma gayreti ibretliktir. Rum liderliğinin sürdürdüğü kabul edilmez siyasetlerini bir kez daha esefle kınıyorum” dedi.



Tatar, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlarla kaygı verici gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Ortadoğu krizinde İsrail, tırmandırdığı gerilimle bölgeyi topyekûn patlama noktasına getirdi. Şiddet merkezine çok yakın olan Kıbrıs’ın tarafsızlığını koruması, adadaki halkların saldırı kaygısı yaşamaması için elzemdir” ifadelerini kullandı.

