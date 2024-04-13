Yahudi yerleşimciler köye saldırdı: 5 Filistinli yaralı

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği yeni saldırıda 5 Filistinli yaralandı.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Mugayyir köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mugayyir köyüne düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinlilerden birinin gerçek mermiyle boynundan vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.



Ayrıca Yahudi yerleşimciler, beldeye dün düzenledikleri saldırıda ölen Cihad Afif Abu Alya'nın (25) cenaze töreninde ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.



Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünde ve Selfit kentindeki Kefr ed-Dik ve Deyr Balut beldeleri arasındaki yolda Filistinlilerin araçlarına saldırdı, bazı araçlar zarar verdi.

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