Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin şiddetli fiziksel saldırısına maruz kalan yaşlı bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları tarafından saatlerce alıkonulduğu aktarılan yaşlı adam Filistin Kızılayı tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

Batı Şeria'daki yasa dışı yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinli adama saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin yoğun fiziksel saldırısına maruz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, Mesafir Yatta beldesinde Yahudi yerleşimciler tarafından şiddetli bir şekilde darp edilen bir yaşlıyı hastaneye nakletti” ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Cibril Musa en-Neamin adlı yaşlı Filistinliyi saatlerce alıkoydu.

Tanıklar, Neamin’in Yahudi yerleşimciler tarafından alıkonulduğu süre boyunca darp edildiğini ve daha sonra Mesafir Yatta beldesinde yaralı bir şekilde yol kenarına atıldığını kaydetti.

Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı

Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı

Haberi Görüntüle

YASA DIŞI YERLEŞİMCİ TACİZİ

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Afganistan'da helikopter kazası: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Rusya Harkov'da ilerliyor: "2 yerleşim yerini kontrol altına aldık"

Ağaç halkalarından öğrenildi: 2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti

Ağaç halkalarından öğrenildi: 2023 yazı son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...