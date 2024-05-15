Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

Batı Şeria'daki yasa dışı yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinli adama saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin yoğun fiziksel saldırısına maruz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, Mesafir Yatta beldesinde Yahudi yerleşimciler tarafından şiddetli bir şekilde darp edilen bir yaşlıyı hastaneye nakletti” ifadeleri kullanıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Cibril Musa en-Neamin adlı yaşlı Filistinliyi saatlerce alıkoydu.
Tanıklar, Neamin’in Yahudi yerleşimciler tarafından alıkonulduğu süre boyunca darp edildiğini ve daha sonra Mesafir Yatta beldesinde yaralı bir şekilde yol kenarına atıldığını kaydetti.
YASA DIŞI YERLEŞİMCİ TACİZİ
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
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