Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliyi hastanelik etti

Batı Şeria'daki yasa dışı yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinli adama saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin yoğun fiziksel saldırısına maruz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, Mesafir Yatta beldesinde Yahudi yerleşimciler tarafından şiddetli bir şekilde darp edilen bir yaşlıyı hastaneye nakletti” ifadeleri kullanıldı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Cibril Musa en-Neamin adlı yaşlı Filistinliyi saatlerce alıkoydu.



Tanıklar, Neamin’in Yahudi yerleşimciler tarafından alıkonulduğu süre boyunca darp edildiğini ve daha sonra Mesafir Yatta beldesinde yaralı bir şekilde yol kenarına atıldığını kaydetti.