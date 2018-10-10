Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal Altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin kuzeydeki Nablus kentine bağlı Kariyot beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.



Daglas, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 10 aracın lastiklerini patlattığını ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdığını ifade etti.



Yahudi yerleşimciler, daha önce de işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki birçok beldeye baskın düzenlemiş, Filistinlilerin mülklerine zarar vermiş ve duvarlara ırkçı ifadeler yazmışlardı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

