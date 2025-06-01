Yakalanacağını öngöremedi: Kaçak medyum 20 yıl sonra yakalandı

1998 yılında Florida’nın Orlando kentinde Noel sabahı alkollü şekilde araç kullanırken yaptığı kazada iki gencin ölümüne neden olan Patrick Lutts Jr., 2003 yılında mahkemeye çıkmadan kaçtıktan sonra 20 yılın ardından Kanada’nın Toronto kentinde yakalandı.

Kanada devlet kanalı CBC’nin haberine göre, 51 yaşındaki Lutts, 2004 yılında yasa dışı yollardan Kanada’ya girerek Toronto’ya yerleşti. Burada banka hesabı açmadan yaşamını sürdürdü ve geçimini, her ay düzenlediği korku temalı bilgi yarışmalarıyla sağladı. Ayrıca “Pat Lighthelp” takma adıyla, Yeni Zelanda merkezli “LifeReader” adlı bir medyumluk uygulamasında çalıştı.

"ARTIK KAÇMAKTAN YORULDUM"



Lutts, 25 Mart tarihli ifadesinde şunları söyledi:



“Toronto’da aynı yerde 20 yıl kalırsam yetkililerin beni bulacağını düşünmüştüm. O gün hiç gelmedi… Ama artık kaçmaktan yoruldum.”



Patrick Lutts, geçmişte ABD’de yayınlanan America’s Most Wanted (Amerika’nın En Çok Arananları) adlı televizyon programında da konu edilmişti. Lutts, Şubat ayında Toronto polisi tarafından, isimsiz bir ihbar ve bir internet kullanıcısının yüz tanıma yazılımıyla yaptığı tespit sonucu yakalandı.



Şu anda Kanada’da gözaltında bulunan Lutts’un, ABD’ye iadesi bekleniyor.



Lutts, suçlu bulunması hâlinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

