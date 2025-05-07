Yakışıklı katilin hayranlarından rekor bağış

Sigorta şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Luigi Mangione, rekor seviyede bağış topladı.

27. YAŞI İÇİN 27 DOLAR



Mangione için doğum günü öncesinde düzenlenen bağış toplama etkinliğine bağışlar yağıyor. Birçok kişi, katilin 27. doğum günü şerefine fona 27 dolar katkıda bulundu.



Pazar akşamı itibarıyla etkinlik 977 bin dolardan fazla bağış topladı. Hukuk ekibi, karşı karşıya olduğu üç davada da parayı savunması için kullanmayı planladığını söyledi.

VİDEO OYUNU KARAKTERİYLE ANILIYOR



Birçok destekçi bağış mesajlarında yeşil giysili Mario video oyunu karakteri Luigi'ye bir övgü olarak yeşil kalpler gönderdi.



Pek çok isimsiz bağışçı, "Luigi'nin doğum günü kutlu olsun! Sana olan desteğimiz güçlü olmaya devam ediyor ve adil bir yargılama ve özgürlüğün için savunuculuk yapmaya devam edeceğiz!" diye yazdı.

ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ



Doğum günü notlarında bağışçıların, Adalet Bakanlığı'nın Mangione için ölüm cezası istemesi kararından duydukları hayal kırıklığından da söz ediliyor. Birçoğu Mangione'nin adil bir şekilde yargılanmasını istediklerinin altını çiziyor.

