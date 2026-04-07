Yakıt fiyatları arttı, uçuş sayıları azaldı

Yeni Zelanda'da Air New Zealand hava yolu şirketi, savaşın ekonomiye ve yakıt fiyatlarına etkileri nedeniyle uçuş sayısını azaltma ve bazı bilet fiyatlarını artırma kararı aldı.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada artan yakıt fiyatları nedeniyle hizmet kapasitesinde değişiklik yapıldığı ifade edildi, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarında yol açtığı artış sebep olarak gösterildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin uçuşların yüzde 4'ünü ve yolcuların yüzde 1'ini etkileyeceği aktarılarak, Mayıs ve Haziran döneminde uçuş sayılarının daha da azaltılacağı ve bazı bilet fiyatlarının artırılacağı ifade edildi.

Yurt içi uçuşların bu durumdan daha az etkileneceği kaydedilen açıklamada, Yeni Zelanda'daki diğer hava yolu şirketleriyle karşılaştırıldığında bu değişimlerin "küçük çaplı" olduğuna, bazı hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'dan fazla azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut biletlerinde değişikliklerden etkilenen yolcuların planlarına uymaması halinde biletlerini iade edebileceklerinin altı çizildi.

Yeni Zelanda'da parlamento üyesi Tom Rutherford, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava yolu şirketinin, Mayıs ve Haziran aylarında 27 Auckland seferinin, ve 30 Wellington seferinin azaltılacağını bildirdiğini aktardı.

Güneydoğu Asya'da Malezya ve Vietnam'daki hava yolu şirketleri de savaşın etkisiyle yükselen yakıt fiyatları nedeniyle benzer adımlar atılabileceği sinyalini vermişti.