Yaklaşık 400 yıl sonra ilk kez bir kraliyet ailesi üyesi tutuklandı. Andrew neyle suçlanıyor?

İngiltere’de The Daily Telegraph gazetesi, Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew'un konutuna polis ekiplerinin gittiğini ve Andrew Mountbatten-Windsor'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Habere göre, kısa süre sonra Sandringham malikanesi arazisindeki eve altı sivil polis aracı ve sivil kıyafetli yaklaşık sekiz polis memuru gitti. Memurlardan birinin polis bilgisayarı taşıdığı görüldü.

Yaklaşık 30 dakika sonra bir sivil polis aracının, ardından ikinci bir aracın ve daha sonra Prens Andrew'un güvenliğini taşıdığı düşünülen üçüncü bir aracın bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

Olayın yaşandığı günün, Prens Andrew'un 66’ncı doğum günü olması dikkat çekti.



YAKLAŞIK 400 YIL SONRA İLK



Andrew modern tarihte gözaltına alınan ilk üst düzey kraliyet üyesi. Kraliyet ailesinde son tutuklama 1647'de İngiliz İç Savaşı sırasında I. Charles'ın gözaltına alınmasıydı.

EPSTEIN DOSYALARI SONRASI YENİ İNCELEME

Polis, şubat ayı başında yaptığı açıklamada, yakın zamanda yayınlanan Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan iddiaları incelediğini duyurmuştu.

Prens'in İngiltere’nin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde gizli hükümet belgelerini pedofili milyarder Epstein’a ilettiği öne sürülüyor.

Prens Andrew suçlamaları reddederken, Epstein ile olan arkadaşlığından pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ancak ABD hükümeti tarafından yayınlanan son dosyaların ardından yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Hakkında çıkan iddiaların ardından tüm kraliyet ünvanları alınmıştı.