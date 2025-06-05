Yalnız tırmanış ölümle bitti: 900 metreden düşerek hayatını kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Denali Dağı'na yalnız başına tırmanmaya çalışan bir dağcı, yaklaşık 900 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay, yaz tırmanış sezonunun başında meydana geldi.



Alaska'daki Denali Ulusal Parkı yetkilileri, dağcının yaklaşık 4 bin 900 metre yüksekliğindeki bir sırtın tepesinde boş çadırının bulunduğunu belirtti.

5 BİN METRE YÜKSEKTE BULUNDU



Dağcının ailesi, birkaç gündür haber alamadıkları için yetkililere başvurdu. Dağcı, daha önce ailesiyle InReach adlı bir iletişim cihazı aracılığıyla iletişim kuruyordu.

Yetkililer, InReach cihazından elde edilen veriler ve diğer dağcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, dağcının yaklaşık 5 bin 180 metre yüksekliğinde olabileceğini tahmin etti.

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InReach cihazının konumunun 16 Mayıs'tan bu yana değişmediği tespit edildi; bu durum, dağcının Denali geçidinde o gün düşmüş olabileceğini gösteriyor.



Ulusal Park Hizmeti'ne bağlı bir dağcılık ekibi, yaklaşık 5 bin 243 metre yüksekliğindeki kampta dağcının cansız bedenini buldu. Hava koşulları düzeldiğinde, dağcının bedeninin bölgeden alınması planlanıyor.



1980'den bu yana, Denali'nin daha tehlikeli olan Batı Sırtı rotasında en az 14 dağcı hayatını kaybetti. Tırmanış sezonu genellikle Mayıs başında başlar ve Temmuz başına kadar sürer.