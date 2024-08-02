Yalova'da tersanedeki platform sepetinden düşen iki işçi hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen iki işçi hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgiye göre, 22 yaşındaki Doğanay Kurt ve 33 yaşındaki Mehmet Kesik, bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi.

İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boom'un bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü.

İşçiler, tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak kurtarılamadı.

İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

