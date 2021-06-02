Yanardağ patlamasının ardından 500 bin kişi susuz kaldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı içinde yer alan Nyiragongo yanardağı 22 Mayıs'ta patladığında bölgedeki su kaynakları ve borular hasar gördü. Evlerinin zarar görmesi nedeniyle yüz binlerce insansokta kaldı..



MSF'nin DRC misyon başkanı Magali Roudaut, "Yerinden edilmiş insanların acil ihtiyaçlarına yardım ediyoruz, ancak bu yeterli değil. Yaklaşık 500 nim kişi temiz içme suyundan mahrum kaldı. İnsanlara yardım etmek için diğer insani yardım kuruluşlarının acil desteğini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.



32 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bununla birlikte MSF, ekiplerinin "100 bin ile 180 bin kişinin kiliselerde, okullarda, camilerde ve sokaklarda toplandığı yakındaki Sake kasabasında tıbbi hizmetler sağladığını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ise Goma'ya 10 km uzaklıktaki Nyiragongo Dağı'nın 10 gün önce lav püskürterek 32 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.



Öte yandan, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Nyiragongo patladığından beri bölgede birçok sarsıntı oldu. Uzmanlar, risk seviyesini değerlendirmek için erimiş lavın yerden fışkırdığı ikinci bir duman kraterine insansız hava araçları gönderdi.

İZMİT KÖRFEZİ KIRMIZIYA DÖNDÜ