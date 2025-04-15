Yanardağ patlamaya hazır: 300 bin kişi felakete hazırlanıyor

Alaska'da yaşayan yaklaşık 300 bin kişi, patlamak üzere olan bir yanardağ nedeniyle alarm durumunda.



Spurr Dağı, son aylarda yüksek sismik aktivite yaşıyor. Alaska Volkan Gözlemevi (AVO), "Spurr Dağı'nda huzursuzluk devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Sismik aktivite uzun süredir yüksek seyrediyor, son bir günde ise yanardağın altında zaman zaman küçük, sığ volkanik depremler tespit edildi.

ŞEHRE KÜL YIĞINLARI YAĞACAK



Yetkililer, artan sismik aktivitenin, Spurr Dağı'nın altından yükselen magmanın, çevredeki kayalarda gerilim ve çatlamalara yol açarak depremlere yol açtığının bir işareti olduğunu söylüyor.



Bölge sakinleri devam eden uyarıların ardından koruyucu ekipman stoklamaya başladı. En büyük endişenin patlamadan dolayı şehre savrulacak küller olduğu vurgulanıyor.

KORUYUCU EKİPMAN STOKLUYORLAR



Çok sayıda solunum cihazı, gözlük ve hava filtresi stoklayan bölge sakinleri, evcil hayvanları için de koruyucu gözlükler satın alıyor.



Bazı kişiler, küllere karşı koruma sağlamak amacıyla pencere pervazlarına ve kapı açıklıklarına yerleştirecekleri koli bantlarını da stokladı.



Spurr'un sakinleşme ihtimali de var ancak devam eden sismik aktivite her türlü tehlikenin hala ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor.

VOLKANİK PATLAMA VE TEHLİKELERİ



Volkanik küller göz, burun ve boğazı tahriş edebilir ve astım, diğer akciğer hastalıkları ve ciddi kalp rahatsızlıkları olan kişilerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Spurr Dağı yakınlarındaki sismik aktivite, Nisan 2024'te başladı ve haftada ortalama 30'dan, Ekim ayı başında haftada ortalama 125'e yükseldi.



Kent yönetimi ayrıca olası patlama öncesinde evcil hayvan sahipleri için güvenlik önerileri yayınladı.



Yetkililer, bölge sakinlerine evcil hayvanlarını mümkün olduğunca içeride tutmalarını, iki hafta yetecek kadar yiyecek ve ilaç bulundurmalarını tavsiye etti.

