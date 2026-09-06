Yanardağ patladı, okullar ve havalimanı kapatıldı

Sık sık büyük depremler ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya 'daki Anak Krakatau Yanardağı bir kez daha harekete geçti.

Cakarta'nın ana havalimanı Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ndaki yüzlerce uçuş, volkanik kül nedeniyle askıya alındı. Birçok okuldaki etkinlikler iptal edildi, balıkçılar da denize açılamadı.

Meteoroloji kurumu BMKG, yanardağın Cava Adası tarafında 6 bin metre yüksekliğe kadar kül tespit edildiğini, kül bulutunun Sumatra ve Cava'daki Banten eyaletinin bazı bölgelerinde 15 bin metreye kadar yükseldiğini bildirdi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, volkanik kül bulutunun uluslararası seferlerin de bulunduğu 209 uçuşu etkilediğini açıkladı.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Berton Panjaitan, halka sakin olmaları ancak dikkat seviyelerini artırmaları çağrısında bulundu. Panjaitan, kül yağışı durumunda maske ve göz koruması kullanılması, açık havada geçirilen sürenin azaltılması, su kaynaklarının kapatılması gerektiğini söyledi.

TSUNAMİYE NEDEN OLMUŞTU

Anak Krakatau, Endonezya'nın geniş takımadalarında, Cava ile Sumatra adalarının yaklaşık ortasında yer alıyor.

Anak Krakatau'daki patlamaların yol açtığı 2018'deki tsunami , Cava ve Sumatra adalarında yüzlerce kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.