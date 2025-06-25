Yanardağın içine düşen turist dört gün sonra ölü bulundu

Endonezya'daki Rinjani Yanardağı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek kaybolan Brezilyalı turist Juliana Marins’in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kadın, krater çevresindeki patikada yürüdüğü sırada yaklaşık 600 metrelik bir uçurumdan düşmüştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE İLERLEDİ



Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Marins’in cumartesi günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının zorlu hava koşulları, çamurlu zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle güçlükle ilerlediği belirtildi.



Bakanlık, süreç boyunca Brezilya’nın Cakarta Büyükelçiliği’nin yerel yetkililerle koordinasyon içinde arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

600 METRE DERİNDE BULUNDU



Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Mohammad Syafii, Marins’in cesedine 600 metre derinlikte ulaşıldığını ve yapılan kontrollerde “hayat belirtisi bulunmadığını” açıkladı.



Yetkililer, arama sürecinde termal görüntüleme özellikli drone’ların kullanıldığını bildirdi.

AİLESİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI



Marins’in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada da genç kadının hayatını kaybettiği doğrulandı.



Aile, Instagram üzerinden paylaştığı mesajda “Bugün kurtarma ekibi Juliana Marins’in bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki Juliana hayatta değildi.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, destek mesajları ve dualar için teşekkür edildi.



Brezilya hükümeti, trajik kazada yaşamını yitiren Marins’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

