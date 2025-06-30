Yangın ihbarına giden itfaiyecilere keskin nişancı saldırısı: İki kişi öldü

ABD ’nin Idaho eyaletinde yangına müdahale eden itfaiye görevlilerinin üzerine ateş açıldı. Keskin nişancının pusu kurmasıyla düzenlendiği ifade edilen saldırıda iki itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD basınına yansıyan haberlerde, silah seslerinin saatlerce devam ettiği bilgisi verildi. Kootenai County Şerif Ofisi, şüphelinin yanındaki bir silahla birlikte ölü bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, saldırganın ismini ya da ne tür bir silah kullandığı hakkında detaylı bilgi vermedi. Kootenai Şerifi, saldırıya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre saldırının tek bir fail tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, halka yönelik bir tehdidin kalmadığını belirtti. SALDIRININ HANGİ SAİKLE DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Şerif Ofisi’nden verilen bilgilere göre, itfaiye ekipleri, 29 Haziran Pazar günü yerel saatle 13.30 sıralarında Canfield Mountain bölgesinde bir yangına müdahale etmek için olay yerine gitti. Bundan yaklaşık yarım saat sonra bölgeden silah sesleri gelmeye başladı.



Kootenai Health isimli hastanenin sözcüsü Kim Anderson, hastaneye kaldırılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, üçüncü kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Şerif, üçüncü itfaiye görevlisinin de “yaşam mücadelesi verdiğini ancak durumunun stabil olduğunu” söyledi.



Vali Brad Little da saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, birden fazla itfaiye görevlisinin saldırıya uğradığını söylemişti. Little, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, cesur itfaiyecilerimize karşı doğrudan, çirkin bir saldırıdır. Tüm Idaholulardan, biz daha fazla bilgi sahibi olmayı beklerken onlar ve aileleri için dua etmelerini istiyorum” demişti.



Şerif Bob Norris, saldırının saikinin henüz netlik kazanmadığını ifade ederek keskin nişancının saklanarak yüksek güçlü bir tüfek ile saldırı düzenlediğini, kendisinin de ateşe karşılık verme emri verdiğini söyledi.

