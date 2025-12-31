Yangında öldüğü zannedilen arıcının, arılar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Tarrant County Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre temmuz ayında çıkan bir yangında ölü bulunan 79 yaşındaki arıcı Graham Billy Davis’in ölüm nedeni, “arı zehirlenmesine bağlı anafilaksi” olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Davis’in yangın çıkmadan önce arıları tarafından sokularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, 5 Temmuz 2023’te White Settlement kentinde, Vaquero Street ile Silver Creek Road yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, bir mülkte çıkan yangına müdahale ederken, Davis’in cansız bedenini, arı kovanlarının hemen yanında buldu. Davis’in, oğlu ile birlikte yaşadığı mülkte uzun yıllardır arıcılık yaptığı belirtildi.

ARILARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN TÜTSÜ KULLANMIŞ

İlk aşamada Davis’in bal hasadı sırasında bir sağlık sorunu geçirip geçirmediği, yangında mı yoksa arı sokmaları sonucu mu hayatını kaybettiği netlik kazanmamıştı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Davis’in arıları sakinleştirmek için arı tütsüleme cihazı kullandığı tespit edildi. Yetkililer, cihazın yere düşmesi halinde çevredeki kuru otları tutuşturabilecek bir yangına yol açmış olabileceğini değerlendirdi.

Adli tıp raporu da bu ihtimali doğruladı. Davis’in arı sokmaları nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, tütsüleme cihazının yangını başlattığı belirlendi.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında bazı itfaiyecilerin de arılar tarafından sokulduğu, ancak herhangi bir yaralanma ya da tıbbi müdahale gerektiren durum yaşanmadığı bildirildi.