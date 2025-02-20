Yanlış adres, kanlı sonuç: Kapısını çalan siyahi genci vuran adam cezasını beklerken hayatını kaybetti

ABD 'nin Kansas City kentinde, yanlışlıkla kapısını çalan siyahi genç Ralph Yarl’ı vurarak ağır yaralayan Andrew Lester, mahkeme kararını beklerken hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Lester, geçtiğimiz Cuma günü ikinci derece ağır saldırı suçundan suçlu bulunmuştu ve 7 Mart’ta cezasının açıklanması bekleniyordu. Clay County Savcısı Zachary Thompson, Lester’ın ölüm haberini doğrulayarak, "Bu zor zamanlarda ailesine içten taziyelerimizi iletiyoruz. Yasal süreç artık sona ermiş olsa da, Bay Lester’ın suçunu kabul ederek eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini kabul ediyoruz. Bu trajik olaydan etkilenen her iki ailenin de iyileşme süreçlerinde düşüncelerimiz onlarla birlikte" dedi. YANLIŞ ADRES, KANLI SONUÇ 16 yaşındaki Ralph Yarl, 13 Nisan 2023'te ikiz kardeşlerini almak için Kansas City’de yanlış adrese giderek Lester’ın kapısını çaldı. Lester, Yarl’ın evine girmeye çalıştığını düşündüğünü iddia ederek genci başından ve sağ kolundan vurdu. Olay, ABD genelinde büyük tepki çekerken, bireysel silahlanma ve ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Lester, olay sonrası suçsuz olduğunu iddia ederek 200 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmış, ancak mahkeme süreci devam etmişti. Savcılık, ikinci derece saldırı suçlamasının en fazla yedi yıl hapis cezası gerektirdiğini belirtmişti.

"TEN RENGİNİN ENDİŞE GEREKTİRMEDİĞİ BİR DÜNYA"



Yarl’ın ailesi, Andrew Lester’ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haber karışık duygulara yol açıyor ama adaletin sağlandığını düşünmüyoruz," ifadelerini kullandı. Aile, “Hiçbir çocuğun sadece ten rengi nedeniyle hayatından endişe etmek zorunda kalmadığı bir dünya için mücadelemize devam edeceğiz. Ralph’in hikayesi henüz bitmedi ve adalet arayışımız da sona ermedi" dedi.



Yarl’ın annesi Cleo Nagbe ise, Lester’ın suçunu kabul etmesinin geciktiğini belirterek, “Yaklaşık iki yıl önce Bay Lester’ın suçlu olduğunu biliyorduk. Ona istediğini yapması için zaman tanındı. İki yıl sonra gelip 'Daha hafif suçlamayı kabul edeceğim' dedi.



SAĞLIK DURUMU VE MAHKEME SÜRECİ



Lester’ın avukatı Steve Salmon, müvekkilinin zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının davada etkili olduğunu öne sürerek, ilk duruşma tarihini Ekim 2024’ten Şubat 2025’e ertelemişti. Avukatı, Lester’ın kalp ve hafıza sorunları yaşadığını, kalça kırığı geçirdiğini ve ciddi kilo kaybına uğradığını açıklamıştı. Ancak Kasım ayında hakim, Lester’ın yargılanmaya uygun olduğuna karar vermişti.



"HAYATTA KALMAK MUCİZEYDİ"



Temmuz 2023'te "Good Morning America" programına katılan Ralph Yarl, yaşadığı korku dolu anları anlatmıştı. "Silahı bana doğrulttu... başımı çevirdim ve kendimi hazırladım," diyen Yarl, vurulduktan sonra camın üzerine düştüğünü ve parçalanmış camlar içinde kaçmaya çalıştığını söylemişti.



Yarl’ın yaşadığı olay, ABD’de bireysel silahlanma yasalarının yeniden tartışılmasına neden olurken, yüzlerce kişi protestolar düzenlemiş ve gencin tıbbi masrafları için 1.7 milyon dolardan fazla bağış toplanmıştı.