Yanlış alarm panik yarattı: Yolcular uçağın kanadından atladı, 18 kişi yaralandı

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yolcuların piste atlamadan önce uçağın kanatlarından birinin üzerinde olduğu görüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri, 18 kişinin “küçük yaralanmaları” sebebiyle yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.



Altı kişinin hastaneye kaldırıldığı, üç kişinin ise Palma’daki Clínica Rotger isimli klinikte tedavi altına alındığı açıklandı. Üç yaralı ise Quironsalud Palmplanas Hastanesi’ne kaldırıldı.



“UÇAK KALKACAKTI, ŞİMDİ İSE İNSANLAR KANADINDAN ATLIYOR”



Sosyal medyaya yansıyan bir videoda da aklı karışmış bir havalimanı çalışanının bir iş arkadaşına telsizle “Uçağın acil çıkış kapılarının olduğunu biliyor musun?” dediği duyuldu. Çalışan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uçak 10 ya da 8 numaralı aprondan kalmak üzereydi, şimdi ise insanlar kanadından yere atlıyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Uçağı tahliye ediyorlar. Şimdi de itfaiyeciler geliyor.”



Yolcuların çoğunun uçaktan “düzenli bir şekilde” ayrıldığı ifade edilirken, Ryanair’den yapılan açıklamada da uçuşu sekteye uğratanın “yanlış bir yangın uyarısı” olduğu doğrulandı. Şirket, olayla ilgili detayları açıkladığı açıklamasında, yolcuların bir başka uçakla yerel saatle 07.05’te Palma’dan ayrıldığını bildirdi, yaşanan durumdan dolayı özür diledi.