Yanlış eve giden temizlikçi öldürüldü

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan olay, “kendini koruma hakkı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Indianapolis yakınlarındaki Whitestown kasabasında, 32 yaşındaki temizlikçi Maria Florinda Rios Perez, yanlışlıkla gittiği bir evin verandasında vurularak öldürüldü.

AP'de yer alan habere göre, polis, Rios Perez’in sabah saatlerinde bir temizlik ekibiyle birlikte yanlış adrese gittiğini, olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Genç kadının eşi Mauricio Velazquez, yerel basına yaptığı açıklamada, “Evin kapısındaydık. Ne olduğunu anlamadan eşim kollarıma kanlar içinde yığıldı,” dedi.

Guatemala asıllı Rios Perez’in dört çocuk annesi olduğu öğrenildi.

KALE DOKTRİNİ KAPSAMINDA MI?

Saldırganın kimliği açıklanmadı, ancak polis dosyayı Boone İlçe Savcısı Kent Eastwood’a iletti. Eastwood, olayın “kale doktrini” kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Bu yasa, bir kişinin evine yasadışı girdiğini düşündüğü birine karşı güç kullanmasına izin veriyor.

Savcı, karar vermeden önce tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinin “her saniyesini” inceleyeceklerini belirtti. Eastwood, “Günümüzde neyin makul olduğuna karar vermek en zor şeylerden biri,” dedi.

ABD’de son yıllarda benzer olaylarda, yanlışlıkla yanlış eve ya da garaj yoluna giren kişilere ateş açan ev sahipleri hakkında da davalar açılmıştı.