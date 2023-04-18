Yanlış kapıyı çaldı, başından vuruldu

Tanınmış insan hakları avukatları Ben Crump ve Lee Merritt davada Yarl'ın ailesini temsil ediyor ve beyaz bir erkek olduğunu söyledikleri zanlıyı serbest bırakan yetkilileri eleştirdi.



Crump, "Birisi kapınızı çaldığında haklı bir gerekçeniz olmadan insanları vuramazsınız ve kapınızı çalmak bir gerekçe değildir. Bu adam yargılanmalı" dedi.



Missouri'de bir ağır suç soruşturması için gözaltına alınan bir kişinin 24 saat içinde serbest bırakılması veya suçlanması gerekiyor.



Müfettişler, zanlının, insanlara kendilerini ciddi şekilde tehlikede hissettikleri takdirde ölümcül güç kullanma izni veren eyaletin Stand-You-Ground yasaları tarafından korunup korunmadığını araştırıyorlar.



Eleştirmenler, bu tür yasaların siyahlara karşı şiddeti kolaylaştırdığını söylüyor.