Yanlışlıkla 32 yıl hapis yatan adamdan yetkililere dava

ABD'nin Maryland eyaletinde, cinayet suçundan hapiste geçirdiği 32 yılın ardından yanlışlıkla hüküm giydiği belirlenerek affedilen John Huffington, dönemin yetkililerine karşı yargıya gitti.

Maryland'e bağlı Harford County'de, 1981'de işlenen iki cinayete dahil olduğu gerekçesiyle hapse atılan Huffington, dönemin yardımcı eyalet savcısı Gerard Comen'e, Harford yönetimine ve şerif ofisi dedektifleri David Saneman, William Van Horn ve Wesley J. Picha'ya geçen haftalarda dava açtığını söyledi.

Hapishanede geçirdiği zamanın ilişkilerini zedelediğini kaydeden Huffington, "Parmaklıklar ardında geçirdiğim tüm o yıllar kendi ailemi kurma ve annem ölürken onunla birlikte olma olanağımı elimden aldı. Sonunda serbest bırakıldığımda doksanlı yaşlarında ve Alzheimer olan babamla geçirebileceğim değerli zamanı elimden aldı" diye konuştu.

DNA TESTİ ORTAYA ÇIKARDI

Huffington, 1981 yılında iki kişinin öldürülmesinin ardından yakalanarak önce idama ardından iki kez müebbet hapse çarptırıldı. Hapis cezası kararına itiraz eden Huffington'a 1983'te idam cezası verildi, ardından bu karar iki kez müebbet hapse çevrildi.

Dönemin Eyalet Savcısı Joseph Cassilly, 1999'da DNA testi üzerinden hazırlanan raporu Huffington'un avukatlarına vermedi.

Maryland'de bir hakim, Huffington'ın önceki itirazlarında mevcut olmayan DNA testini kullanarak yeni kanıtlar sunmasının ardından 2013 yılında onun hakkındaki mahkumiyet kararını bozmuş ve yeni bir dava açılması kararını verdi. Saç örneğine yapılan DNA testi incelendiğinde, olay yerinde bulunan kanıtların Huffington'ın olmadığı ortaya çıktı.

CİNAYETİN DELİLLERİNİ SAKLADI

Böylece, Huffington 2013'te özgürlüğüne kavuştu. Bunun üzerine Maryland Yüksek Mahkemesi, 2021'de oy birliğiyle Cassilly'nin barodan ihraç edilmesine karar verdi, söz konusu cinayette delilleri sakladığını ve sonraki yıllarda bu konuda yalan söylediğini tespit etti.

Cassily, 2019'da emekli oldu, ocak ayında vefat etti Huffington, 2023'te dönemin valisi Larry Hogan tarafından, savcının yasaları kötüye kullandığı gerekçesiyle affedilip, 2,9 milyon dolarlık tazminat hakkı elde etti.

Maryland eyalet yönetimi, 2023'te Huffington'a 2,9 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

