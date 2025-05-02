Yanlışlıkla planları sızdırmıştı: Trump, Mike Waltz'u görevden aldı

ABD'de 20 Ocak'ta 2. Başkanlık dönemine başlayan Donald Trump, yönetiminde ilk büyük görev değişikliğine imzasını attı.



Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un BM Daimi Temsilciliği görevini üstleneceğini söyledi.

GÖREVİNİ RUBİO ÜSTLENECEK



Waltz'un görevini ise geçici olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenecek. Rubio bu süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı görevine de devam edecek.



Trump, paylaşımında üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni görevinde de aynısını yapacağından eminim." ifadesini kullandı.



SİGNAL GRUBUNDA SAVAŞ PLANINI PAYLAŞMIŞTI



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD'nin Yemen'deki Husilere başlattığı saldırının hemen öncesinde bir Signal grubuna The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'i dahil etmişti.



Goldberg'in saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaşmasının ardından Waltz skandalın tüm sorumluluğunu üstlenmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise Mike Waltz'u savunarak görevini en iyi şekilde yaptığını söylemişti.

