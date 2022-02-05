Yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdular

Bloomberg, internet sitesinden "Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor" başlıklı bir haber yayınladı. Haber yaklaşık 30 dakika internet sitesinde yayında kaldıktan sonra, yetkililer haberin yanlışlıkla paylaşıldığını söyleyerek özür diledi.

Haberler - ntv.com.tr 05.02.2022 - 12:29

Yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdular

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Rus birliklerinin sınırına toplanması ve ABD'li yetkililerin olası bir savaş konusunda uyarılarının ardından farklı bir hikaye yaşandı.

New York Post'un haberine göre, Bloomberg, sitesindeki canlı haber kısmında ', Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir haber yayınladı. 

Olga Lautman isimli Rus gazeteci '' Siteye girdim 30 dakikadan fazla manşette durdu sonra nihayet kaldırıldı, bunun gerçek olmadığını biliyorum çünkü Ukrayna üzerine çalışıyorum ve ilk bilenlerden biri olacağım'' dedi.

Bloomberg'den yapılan açıklamada ise, birçok senaryo için haberler hazırlıyoruz ve 'Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor' başlığı kesinlikle yanlışlıkla yayınlandı açıklaması geldi. 

Siteden yapılan açıklamada, ''Hata yüzünden derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedeni araştırılıyor'' denildi.

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