Yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdular

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına toplanması ve ABD'li yetkililerin olası bir savaş konusunda uyarılarının ardından farklı bir hikaye yaşandı.

New York Post'un haberine göre, Bloomberg, sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir haber yayınladı.

Olga Lautman isimli Rus gazeteci '' Siteye girdim 30 dakikadan fazla manşette durdu sonra nihayet kaldırıldı, bunun gerçek olmadığını biliyorum çünkü Ukrayna üzerine çalışıyorum ve ilk bilenlerden biri olacağım'' dedi.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl