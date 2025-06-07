“Yanlışlıkla” El Salvador'a gönderilen göçmen ABD’ye geri getirildi

ABD’deki Donald Trump yönetiminin “yanlışlıkla” El Salvador’a gönderdiği göçmen, ABD’ye geri getirildi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, dün yaptığı açıklamada, Kilmar Abrego Garcia isimli göçmene “yasadışı göçmenlerin taşınmasıyla” ilgili suçlama yöneltileceğini söyledi. Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador’a gönderilmiş ve kısa bir süreliğine “yeryüzündeki cehennem” olarak da bilinen Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulmuştu.



Eşi ve çocuğu ABD vatandaşı olan 29 yaşındaki El Salvadorlu Garcia, dün akşam saatlerinde Nashville’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Garcia’nın 13 Haziran’da yeniden mahkemeye çıkarılana kadar gözaltında kalmasına karar verildi. Garcia, atılı suçtan hüküm giymesi halinde cezasının infazı tamamlandıktan sonra El Salvador’a sınır dışı edilecek. Trump yönetimi Garcia’nın MS-13 çetesinin bir üyesi olduğunu iddia etmişti, avukatları ise bu suçlamayı reddetmişti.



HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI



ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Garcia’ya atıfla “Adamın korkunç bir geçmişi var. Bir karar verildiğini, onun geri getirilip herkese bu adamın ne kadar korkunç biri olduğunu gösterebileceğimizi görebiliyorum” dedi.



Hakkında hazırlanan iddianame, Garcia’nın en az beş kişiyle birlikte çalıştığı ve göçmenleri ABD’ye getiren bir kaçakçılık şebekesinin parçası olduğu iddiasında bulundu. İddiaya göre, söz konusu şebeke, göçmenleri ABD-Meksika sınırından ülke içinde istedikleri yere götürüyordu.



İddianamede, Garcia’nın göçmenleri Houston’dan aldığı ve 2016-2025 yılları arasında Teksas ve Maryland arasında 100’den fazla kez gidip geldiği bildirildi. İddianamede göçmene ateşli silah ve uyuşturucu taşıma suçlaması da yöneltildi.



Garcia’nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, müvekkiline yöneltilen suçlamaların saçma olduğunu söyleyerek iddianamenin halihazırda kovuşturma geçiren ya da federal hapishanede olan kişilerin beyanlarına dayandığına dikkat çekti.



İDDİANAME İSTİFA GETİRDİ



Garcia hakkında hazırlanan iddianame, aynı zamanda Nashville’deki federal savcılıkta üst düzey bir istifayı da beraberinde getirdi. Tennessee’nin Middle District bölgesi ceza bölüm şefi Ben Schrader, tepki olarak istifa etti.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Schrader, ABD yönetiminin eylemlerinden gittikçe daha fazla rahatsız olmaya başlamış, Garcia’nın durumu ise “bardağı taşıran son damla” olmuştu. Geçen ay LinkedIn üzerinden istifasını duyuran ancak istifasının sebebini açıklamayan Schrader, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



NE OLMUŞTU?



Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.



Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi" ifadesi kullanılmıştı.



Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.



Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.



Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.



Öte yandan, Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

