Yapay zeka ameliyata girdi ama felç ediyor. Hastalar ölümden döndü

Johnson & Johnson bünyesindeki Acclarent, kronik sinüzit tedavisinde kullanılan TruDi Navigation System adlı cihazına yapay zeka entegre ettiğini duyurarak bunu “büyük bir atılım” olarak tanımladı.

Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapılan bildirimler, yapay zeka entegrasyonu sonrasında cihazla ilgili olumsuz olayların arttığını ortaya koydu.

Cihaz, yapay zeka eklenmeden önce yaklaşık üç yıldır piyasadaydı ve bu dönemde yedi arıza ve bir hasta yaralanması bildirimi yapılmıştı. Yapay zekanın devreye girmesinin ardından ise en az 100 arıza ve olumsuz olay raporu ulaştı.

EN AZ 10 HASTA YARALANDI, İKİ KİŞİ FELÇ GEÇİRDİ

2021’in sonlarından Kasım 2025’e kadar en az 10 kişi yaralandı. İhbarların çoğunda, sistemin ameliyat sırasında cerrahlara kullandıkları aletlerin konumu hakkında hatalı bilgi verdiği iddia edildi.

Bazı vakalarda hastaların burunlarından beyin omurilik sıvısı sızdığı, bir hastada kafatasının yanlışlıkla delindiği bildirildi. İki ayrı vakada ise hastaların, ana bir atardamarın zarar görmesi sonucu felç geçirdiği öne sürüldü.

Teksas’ta felç geçiren iki hasta, TruDi sistemindeki yapay zekanın yaralanmalarına katkıda bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

ŞİRKETLER İDDİALARI REDDEDİYOR

Johnson & Johnson, TruDi sistemiyle ilgili soruları, 2024 yılında Acclarent’i satın alan Integra LifeSciences’a yönlendirdi.

Integra, raporların yalnızca bir ameliyat sırasında TruDi sisteminin kullanıldığını gösterdiğini, yapay zeka ile yaralanmalar arasında “inandırıcı bir nedensel bağ” bulunmadığını savundu.

SAĞLIK ALANINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI

Tartışmalar, yapay zekanın sağlık sektöründe hızla yayılmaya başladığı bir dönemde yaşanıyor. Bugün yapay zeka kullanan en az bin 357 tıbbi cihaz onaylanmış durumda. Bu sayı, 2022’ye kadar onaylanan cihazların yaklaşık iki katı.

Reuters’ın incelemesine göre, TruDi tek örnek değil. Yapay zeka destekli kalp ritim monitörleri, anormal kalp atışlarını gözden kaçırmakla, bazı ultrason cihazları ise organları yanlış tanımlamakla suçlandı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Alexander Everhart, yetkili kurumların geleneksel tıbbi cihaz denetim yaklaşımının yapay zeka için yetersiz kaldığını söylüyor.