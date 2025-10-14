Yapay zeka araştırması sağlıklı beslenmenin sırrını ortaya koydu

Lozan Federal Politeknik Okulundan (EPFL) bilim insanları, sağlıklı beslenme alışkanlıklarında sürekliliğin, tüketilen gıdaların besin değeri kadar bağırsak sağlığı için de belirleyici olduğunu tespit etti.



Bulguları Nature dergisinde yayımlanan araştırma, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini ve dengesini belirleyen unsurun yalnızca ne yendiği değil, aynı zamanda ne kadar düzenli yendiği olduğunu gösteriyor.



Bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalardan oluşan bağırsak mikrobiyotası, sindirim ve genel sağlıkta temel bir rol oynuyor.



Daha önceki çalışmalar meyve, sebze ve lif açısından zengin diyetlerin mikrobiyal çeşitliliği artırdığını ortaya koymuştu.



Fakat EPFL’nin Dijital Epidemiyoloji Laboratuvarı, düzenliliğin de bu etki kadar önemli olduğunu ilk kez bilimsel olarak kanıtladı.



"HAFTADA BİR GÜN SEBZE YEMEK İŞE YARAMIYOR"



EPFL Dijital Epidemiyoloji Laboratuvarı Başkanı Doç. Marcel Salathé, araştırmanın dengeli yeme alışkanlıklarının önemini açıkça gösterdiğini belirtti.



Salathé, "Bu çalışma, haftada bir gün sebze yiyip geri kalan günlerde sağlıksız beslenmenin işe yaramadığını gösteriyor. Sağlıklı gıdaları düzensiz tüketmek, bağırsak mikrobiyotası üzerindeki pek çok olumlu etkiyi ortadan kaldırıyor" diye konuştu.



VERİLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMAYLA TOPLANDI



Medical Xpress'in aktardığına göre Kaliforniya Üniversitesi San Diego ile ortak yürütülen çalışmada, yaklaşık bin katılımcının verileri yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleriyle incelendi.



Katılımcılar, EPFL’nin geliştirdiği MyFoodRepo adlı beslenme takip uygulamasını kullanarak öğünlerini fotoğraf veya barkod taraması yoluyla anlık olarak kaydetti.



Uygulamadaki yapay zeka sistemi gıdaların besin içeriğini analiz ederken, sonuçlar daha sonra uzmanlar tarafından doğrulandı.



Çalışmanın başyazarı Rohan Singh, yapay zeka destekli veri toplamanın avantajlarına dikkat çekerek, "Beslenme araştırmaları genellikle hatırlamaya dayalı anketlerle yürütülüyor ve bu yöntemlerin doğruluğu sınırlı. Artık yapay zeka sayesinde bu verileri çok daha geniş ölçekte toplayabiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



BESLENME KILAVUZLARI DEĞİŞEBİLİR



Öte yandan araştırmacılar, bir kişinin beslenme alışkanlıkları ile bağırsak bakterilerinin, makine öğrenmesi yöntemleriyle karşılıklı olarak yüzde 85 doğrulukla tahmin edilebildiğini de saptadı.



Doç. Salathe, "Dışkı örneklerinden mikrobiyota verisi elde etmek oldukça kolay, ancak bir kişinin diyetini doğru anlamak zordur. Bu düzeyde bir tahmin başarısı, gelecekteki mikrobiyom araştırmaları için son derece umut verici" diye ekledi.



Çalışma, mevcut beslenme kılavuzlarının yalnızca yeme miktarı ve türüne değil, düzenliliğe de odaklanacak biçimde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor.



Bunun yanı sıra EPFL ekibi, MyFoodRepo platformunu kullanarak beslenme ile bilişsel performans arasındaki ilişkiyi inceleyen başka projeler de yürütüyor.



Araştırmacılar ayrıca, özellikle ultra işlenmiş gıdalardaki emülgatörlerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki olası etkilerini araştırıyor.



Salathé, "Bazı katkı maddelerinin mikrobiyota üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair güçlü bir hipotez var; ilk bulgularımız da bunu destekliyor" bilgisini paylaştı.