Yapay zeka bakana hayat veren oyuncu konuştu. "Kendimi gördüğümde çok ağladım"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçen eylül ayında kamu ihalelerinde yolsuzluğu önlemekle görevli, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ilk “bakanı” atadığını duyurdu.

Günler içinde söz konusu "dijital bakan”, parlamentodaki ilk konuşmasını yaptı. Geleneksel Arnavut kıyafetleri içindeki avatar, Bisha’nın dijital ikizi olarak kameraların karşısına çıktı ve “İnsanların yerini almak için değil, onlara yardımcı olmak için buradayım.” dedi.

Ancak 57 yaşındaki oyuncu, yüzünü ve sesini taşıyan bu konuşmadan haberdar olmadığını belirtti. “Kendimi parlamentoda konuşma yaparken gördüğümde, sesimin ‘ben bakanım’ dediğini duyduğumda inanamadım. Şok oldum, çok ağladım.” dedi.

“DIELLA” PROJESİ NASIL BAŞLADI?

Bisha, 2025’in başında çevrim içi kamu hizmetleri portalı için sanal bir asistan projesine yüzünü ve sesini vermeyi kabul etti. Amaç, vatandaşların bürokratik işlemleri daha kolay yürütmesini sağlamaktı.

Gerçekçi bir avatar oluşturulabilmesi için saatlerce aralıksız konuştuğunu, ağız hareketlerinin ve ses tonlarının tek tek kaydedildiğini anlatan Bisha, “Diella” (Arnavutça “Güneş”) adı verilen botun kısa sürede başarı kazandığını söyledi.

Hükümete göre Diella, birkaç ay içinde yaklaşık bir milyon etkileşim aldı ve platform üzerinden 36 binden fazla belge düzenledi.