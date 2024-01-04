Yapay zeka destekli siber suçlarda patlama yaşanacak uyarısı

RAKİP HÜKÜMETLER İÇİN ARAÇ OLABİLİR



Siber güvenlik uzmanları, rakip hükümetlerin demokratik kurumları baltalamak ve dış politika hedeflerine ulaşmak amacıyla yanlış bilgileri yaymak için yapay zeka araçlarını kullanabileceğini iddia etti.



Araştırmaya göre Teksas'taki her üç devlet kurumundan biri 2022 yılında kurum içinde bir çeşit yapay zeka kullanıyordu.



Ohio'nun istihdam yetkilileri işsizlik sigortası taleplerindeki dolandırıcılığı tespit etmek için yapay zeka kullandı. Utah, hayvancılığı takip etmek için yapay zeka kullanıyor.



Ayrıca ABD Eğitim Bakanlığı, mali yardım sorularını yanıtlamak için bir sohbet robotu ve idari programları yönetmek için bir iş akışı botu kullanıyor.



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