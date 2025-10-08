Yapay zeka devleri, telif hakkı davalarına karşı yeni bir yöntem geliştirdi

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic'in, sigorta teminatlarının yetersiz kalması durumunda milyarlarca dolarlık davaları karşılamak için yatırımcı fonlarını kullanmayı değerlendirdiği bildirildi.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, her iki şirket de mevcut sigorta poliçelerinin olası tazminat yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kalmasından endişe ediyor.

Haberde, sigorta uzmanlarının, yapay zeka modeli geliştiren şirketlerin gelecekte karşılaşabilecekleri potansiyel zararlar için tam koruma sağlamakta zorlanacağı yönündeki görüşlerine yer verildi.

"YETERLİ KAPASİTEMİZ YOK"

İsmi verilmeyen kaynaklara dayandırılan habere göre OpenAI, yapay zeka kaynaklı riskler için sigorta aracısı Aon üzerinden 340 milyon dolara kadar teminat arayışına girdi.

Bununla beraber şirketin siber riskten sorumlu yöneticisi Kevin Kalinich, sektör geneline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalinich, "Henüz model sağlayıcılar için yeterli kapasiteye sahip değiliz" ifadesini kullandı.

Kalinich ayrıca, "Bir yapay zeka sağlayıcısının sistematik, birbiriyle bağlantılı ve yaygın bir riske yol açacak hatalarının bedelini kimse ödeyemez" diye konuştu.

Haberde, OpenAI'nin "öz sigorta" yöntemiyle yatırımcı fonlarının bir bölümünü teminat olarak ayırmayı ve büyük şirketlerin risk yönetimi için kurduğu "captive" adlı özel sigorta yapısını oluşturmayı değerlendirdiği belirtildi.

ŞİRKETLERİN DAVALARLA BAŞI DERTTE

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, New York Times gazetesi ve bazı yazarlar tarafından açılan telif hakkı davalarıyla yüzleşiyor.

Şirket ayrıca, kısa süre önce intihar eden 16 yaşındaki bir gencin ebeveynlerinin açtığı bir dava ile de karşı karşıya.

Amazon'un desteklediği Anthropic ise yapay zeka modellerini korsan kitaplarla eğittiği iddiasıyla açılan toplu davada yazarlarla 1,5 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına vardı.

Sosyal medya platformu Stocktwits'te yatırımcı duyarlılığının OpenAI için "iyimser", Anthropic için ise "nötr" olduğu kaydedildi.